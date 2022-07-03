В KSE назвали страны, которые больше всего страдают от нехватки зерна — Finance.ua
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В KSE назвали страны, которые больше всего страдают от нехватки зерна

Мир
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Ситуация с продовольственным кризисом в мире усугубляется. Сейчас большинство стран имеют достаточно низкие запасы зерновых, включая пшеницу — основную аграрную культуру.
Об этом рассказал вице-президент по экономическому образованию Киевской школы экономики Олег Нивьевский. Он отметил, что на фоне относительной нехватки продукции в мире дополнительно есть и фактор россии и блокирования украинских портов.
По его словам, в такой ситуации каждая тонна украинского зерна важна и может влиять на мировую продовольственную безопасность. Есть страны, которые очень сильно зависят от нашего зерна — это Египет, Йемен, Сирия, Ливан. Пока там очень серьезная проблема с продовольствием, особенно это касается Йемена.
"Там ситуация действительно очень серьезная и чуть ли не катастрофическая. И лучше она не будет. Учитывая то, что сейчас происходит",— рассказал Олег Нивьевский.

Как россияне пытаются обойти санкции

Потребители в странах, где продовольственный кризис уже стал заметным, ощущают двойной эффект. Во-первых, продукция подорожала, потому что мировые цены пробили потолок прежде всего из-за агрессии россии, а, во-вторых, ее стало меньше.
Таким образом, полномасштабное вторжение россии в Украину стало причиной двойного удара в контексте продовольственного кризиса. По словам эксперта, если бы этой агрессии со стороны россии не было, цены тоже выросли бы, но не настолько.
«Мы можем посмотреть динамику цен, и именно в день, когда россия вторглась в Украину, 24 — 25 февраля, цены взлетели на 30 процентов», — констатировал Нивьевский.
Рынок отреагировал таким образом уже на следующий день после начала полномасштабной войны. А когда оккупанты начали блокировать порты, цены стали расти еще больше. Следовательно, в июне они стали вдвое выше, чем были до войны.
По материалам:
Телеканал 24
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