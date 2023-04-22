В Кремниевой долине уменьшилось количество венчурных сделок — Finance.ua

В Кремниевой долине уменьшилось количество венчурных сделок Сегодня 05:16 — Фондовый рынок

В Кремниевой долине уменьшилось количество венчурных сделок

В США упала доля венчурных сделок, заключаемых в Кремниевой долине.

Об этом пишет Quartz со ссылкой на отчет Picthbook.

По данным PitchBook, доля венчурных сделок в регионе уменьшается и сейчас составляет 18,6%. Уже третий квартал подряд на район залива Сан-Франциско приходится менее 20% всех сделок.

Напомним, в начале марта потерпел банкротство Silicon Valley Bank (SVB) — крупнейший в Кремниевой долине и 16-й по размерам активов банк в США. Он был одним из основных кредиторов технологических стартапов и предоставлял услуги венчурным инвесторам. Прогнозируется, что это банкротство может вызвать дальнейшее снижение активности сделок в Долине.

Уменьшение доли привлечения венчурного капитала подчеркивает тенденцию к перемещению этого вида финансирования в другие регионы США. К примеру, количество сделок в Майами удвоилось с 2019 по 2022 год.

Также после пандемии не недостатка в технических работниках, которые переезжают из района залива Сан-Франциско в города с более низкой стоимостью жизни. Финансирование, перетекающее в другие части США, возможно, просто следует за талантами.

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