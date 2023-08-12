В Кракове зарегистрирован рекордно низкий уровень безработицы — Finance.ua
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В Кракове зарегистрирован рекордно низкий уровень безработицы

Личные финансы
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Краковская городская служба занятости сообщила, что уровень безработицы в Кракове самый низкий за последние десятилетия и равен 2%.
На конец июня 2023 года в Городском управлении труда в Кракове было зарегистрировано 10 766 безработных. Это на 1212 человек меньше, чем на конец І квартала 2023 года. Это означает, что количество безработных уменьшилось на 10,1%.
Данные также показывают, что интерес краковских работодателей к работникам Украины растет.
Для сравнения, в июне 2022 года служба занятости в Кракове получила сообщение о 1875 работниках из Украины, нашедших работу во ІІ квартале, а в июне 2023 года это количество возросло до 2377 человек, что почти на 27% больше.
По материалам:
uamedia
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