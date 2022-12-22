В кошельках мелких Bitcoin-инвесторов хранится рекордное количество монет — Finance.ua

В кошельках мелких Bitcoin-инвесторов хранится рекордное количество монет Сегодня 05:46 — Финтех и Карты

В кошельках мелких Bitcoin-инвесторов хранится рекордное количество монет

Исследовательская компания Glassnode провела анализ балансов кошельков мелких инвесторов, на которых хранится менее 10 BTC на сумму до $168 083 по текущему курсу.

По данным аналитиков, запасы BTC в этих криптохранилищах стабильно росли с 2011 года, пока не достигли 17% циркулирующего предложения — 3,27 млн. BTC стоимостью почти $55 млрд.

Сотрудник фирмы Reflexivity Research Уилл Клементе обратил внимание на тот факт, что с течением времени запасы Bitcoin распределяются.

Однако нельзя исключать вероятность того, что криптокиты просто переводят монеты на разные адреса, не снижая таким образом количество Bitcoin в своей собственности.

Аналитическая организация IntoTheBlock подтвердила выводы работников Glassnode и сообщила, что на кошельках, в которых хранится до 10 BTC, находится 17,3% циркулирующего предложения Bitcoin. В начале 2020-го на их долю приходилось всего 12% запаса монет. Следовательно, менее чем через два года мелкие инвесторы увеличили свои накопления в Bitcoin примерно на 44%.

cryptomisto По материалам:

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