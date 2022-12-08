В комитете Конгресса США не поддержали аудит предоставленной Украине помощи — Finance.ua
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В комитете Конгресса США не поддержали аудит предоставленной Украине помощи

Казна и Политика
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Комитет по иностранным делам Палаты представителей США во вторник незначительным большинством отклонил законопроект трампистского крыла Республиканской партии об аудите всей помощи, оказанной Украине. Об этом сообщает The Washington Post.
Несмотря на призывы демократов, которые составляют большинство в комитете, не поддерживать законопроект, его поддержали 22 конгрессмена, в том числе и более умеренные республиканцы. 26 выступили против. «Все это касается подотчетности. Речь идет о прозрачности. Чего мы боимся? У нас миллиарды и миллиарды долларов уходят в другую страну», — сказал республиканец Тим Берчетт.
Представители Демократической партии утверждали, что актуальность вопроса подотчетности не соответствует действительности, когда российские ракетные атаки разрушают украинскую инфраструктуру и гражданские объекты среди зимы.
Напомним, американский Конгресс двухпартийно согласовал рекордный в истории оборонный бюджет США. Согласно исследованию, Европа впервые с начала войны обогнала США в обязательствах по помощи Украине.
По материалам:
ua.news
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