В китайском городе жителям будут раздавать криптовалюту на $700 000 — Finance.ua
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В китайском городе жителям будут раздавать криптовалюту на $700 000

Криптовалюта
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В китайском городе жителям будут раздавать криптовалюту на $700 000
В китайском городе жителям будут раздавать криптовалюту на $700 000
До конца 2023 года власти городского округа китайской провинции Цзянсу планируют распределить между жителями цифровые юани на сумму $700 000. Инициатива локальных управленцев — это часть программы китайских властей по массовому внедрению цифровой валюты Народного банка Китая (НБК).
Раздача e-CNY (цифрового юаня) в пределах конкретного населенного пункта проводится ради использования государственной криптовалюты во время предстоящего местного фестиваля шопинга. В Цзянсу раздачи цифровых юаней начались уже в июне, а сейчас власти готовятся запустить вторую волну так называемых красных конвертов.
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Предстоящий раунд розыгрыша будет содержать купоны со скидкой на 30 юаней ($4,3), которые будут распространяться на покупки до 100 юаней ($14), или купоны со скидкой 50 юаней ($7) на покупки стоимостью 200 юаней ($28).
Для участия в розыгрыше местным жителям нужно подать заявку в мобильном приложении My Changzhou и установить кошелек для e-CNY. Раздача цифровых юаней продлится с 16 по 20 июля. Монеты и дисконтные купоны будут доступны 10 000 китайским гражданам. Люди смогут их потратить в торговом центре Changzhou New Century, в нескольких тематических парках, супермаркетах и ​​универмагах, которые принимают платежи в государственном стейблкоине.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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