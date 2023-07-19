В китайском городе жителям будут раздавать криптовалюту на $700 000 — Finance.ua

В китайском городе жителям будут раздавать криптовалюту на $700 000 Сегодня 03:47 — Криптовалюта

В китайском городе жителям будут раздавать криптовалюту на $700 000

До конца 2023 года власти городского округа китайской провинции Цзянсу планируют распределить между жителями цифровые юани на сумму $700 000. Инициатива локальных управленцев — это часть программы китайских властей по массовому внедрению цифровой валюты Народного банка Китая (НБК).

Раздача e-CNY (цифрового юаня) в пределах конкретного населенного пункта проводится ради использования государственной криптовалюты во время предстоящего местного фестиваля шопинга. В Цзянсу раздачи цифровых юаней начались уже в июне, а сейчас власти готовятся запустить вторую волну так называемых красных конвертов.

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Предстоящий раунд розыгрыша будет содержать купоны со скидкой на 30 юаней ($4,3), которые будут распространяться на покупки до 100 юаней ($14), или купоны со скидкой 50 юаней ($7) на покупки стоимостью 200 юаней ($28).

Для участия в розыгрыше местным жителям нужно подать заявку в мобильном приложении My Changzhou и установить кошелек для e-CNY. Раздача цифровых юаней продлится с 16 по 20 июля. Монеты и дисконтные купоны будут доступны 10 000 китайским гражданам. Люди смогут их потратить в торговом центре Changzhou New Century, в нескольких тематических парках, супермаркетах и ​​универмагах, которые принимают платежи в государственном стейблкоине.

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noworries По материалам:

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