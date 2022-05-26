В китайских школах начали принимать оплату цифровым юанем — Finance.ua

В китайских школах начали принимать оплату цифровым юанем

Сегодня 05:54 — Финтех и Карты

В китайских школах начали принимать оплату цифровым юанем

О старте пилотной программы объявила крупнейшая государственная телекомпания Китая (CCTV).

Средняя школа Лу Синя в китайской провинции Хайнань предоставила учащимся возможность оплаты питания цифровыми юанями. Для этого в школу было поставлено специальное устройство, позволяющее проводить такие операции.

Цифровой юань, также известный как e-CNY, является цифровой валютой центрального банка Китая (CBDC) и проходит испытания в 23 регионах и городах.

В настоящее время по меньшей мере 19 университетов и колледжей, а также четыре средних и старших школы начали принимать платежи в цифровых юанях.

Использование цифрового юаня недавно было расширено за счет включения различных видов общественного транспорта и муниципальных услуг, включая метро, ​​автобусы, поезда, платные автомагистрали, налогообложение и социальное страхование.

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