В китайских школах начали принимать оплату цифровым юанем — Finance.ua

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В китайских школах начали принимать оплату цифровым юанем

Сегодня 05:54Финтех и Карты
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В китайских школах начали принимать оплату цифровым юанемВ китайских школах начали принимать оплату цифровым юанем
О старте пилотной программы объявила крупнейшая государственная телекомпания Китая (CCTV).
Средняя школа Лу Синя в китайской провинции Хайнань предоставила учащимся возможность оплаты питания цифровыми юанями. Для этого в школу было поставлено специальное устройство, позволяющее проводить такие операции.
Цифровой юань, также известный как e-CNY, является цифровой валютой центрального банка Китая (CBDC) и проходит испытания в 23 регионах и городах.
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В настоящее время по меньшей мере 19 университетов и колледжей, а также четыре средних и старших школы начали принимать платежи в цифровых юанях.
Использование цифрового юаня недавно было расширено за счет включения различных видов общественного транспорта и муниципальных услуг, включая метро, ​​автобусы, поезда, платные автомагистрали, налогообложение и социальное страхование.

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По материалам: noworries
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