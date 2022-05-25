Сколько будет стоить Bitcoin в 2030 году, и какой курс будет уже завтра – эксперты Cryptonews — Finance.ua

Сколько будет стоить Bitcoin в 2030 году, и какой курс будет уже завтра – эксперты Cryptonews

Сегодня 07:18 — Финтех и Карты

Если относительно предсказаний курса Bitcoin на месяц вперёд между экспертами нет согласия, то большинство аналитиков видят развитие рынка криптовалют на ближайшие годы почти одинаково. Так, очень многие полагают, что следующие 8 лет для цифрового золота будут нелёгкими, об этом пишет overclockers

Первая проблема состоит в государственных регуляторах, которые будут всё сильнее сжимать хватку вокруг криптовалют. Всё дело в том, что виртуальные активы воспринимаются крупными финансистами в качестве рискованных инвестиций, поэтому политики попытаются поместить криптовалюту в рамки действующих законов.

Относительно краткосрочной перспективы, то здесь есть два сценария. Согласно первому: на дворе криптозима, а текущий курс — это локальное дно. Таким образом, уже к концу года можно ожидать небольшой коррекции, но здесь многое будет зависеть от финансовых показателей экономики США.

Кроме того, не исключены распродажи Bitcoin, ведь пока держатели продолжают сдавать свои накопления. Согласно второму сценарию: локальное дно ещё на достигнуто. Таким образом курс может упасть до 8 тысяч долларов, а значит — инвестировать в Bitcoin сегодня не стоит.

Что до текущего положения, то 23 мая криптовалюты немного подорожали. Суточные торги по Bitcoin растут, но происходит это потому, что в субботу активность традиционно снижается. Нужно помнить, что ещё недавно за 24 часа держатели цифрового золота покупали и продавали ВТС на сумму свыше 70 миллиардов долларов. Ну а сегодня это «жалкие» 24 миллиарда.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.