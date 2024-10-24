В Китае запустили самую большую ветряную турбину — Finance.ua

В Китае запустили самую большую ветряную турбину Сегодня 02:52 — Энергетика

В Китае запустили самую большую ветряную турбину

В Китае в августе 2024 года компания Mingyang Smart Energy установила гигантскую ветряную турбину мощностью 20 МВт в море, являющуюся самой большой ветряной турбиной в мире. Ее запуск привел к изменению микроклимата возле места установки.

год, чтобы обеспечить 96 000 домов. Издание The Diary24 отметило, что благодаря 128-метровым лопастям и высоте 242 метра она может производить достаточно электроэнергии за

Каждая лопасть гигантской турбины улавливает больше энергии ветра, чем когда-либо прежде. Мощность этого чуда инженерной мысли в 20 МВт значительно увеличивает возможность использования энергии ветра для удовлетворения мировых потребностей в электроэнергии и знаменует значительный прогресс в технологии возобновляемых источников энергии.

Благодаря уменьшению площади, необходимой для ветряных электростанций, более высокий КПД также позволяет меньшему количеству турбин производить то же количество энергии.

Огромные размеры турбин привели к непредсказуемым экологическим последствиям. Исследования показали, что турбины такого размера изменяют непосредственный микроклимат и местные ветровые режимы, что приводит к изменению скорости ветра и распределению температуры вокруг установки.

Турбина специально разработана для мест, склонных к тайфунам, и предназначена для установки по всему миру в районах со средней и высокой скоростью ветра. По данным сайта Mingyang, ветряная турбина может выдерживать порывы до 79,8 м/с.

УНІАН По материалам:

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