В Китае запустили крупнейшую в мире комбинированную солнечную электростанцию — Finance.ua

В Китае запустили крупнейшую в мире комбинированную солнечную электростанцию Сегодня 04:54 — Энергетика

В Китае запустили крупнейшую в мире комбинированную солнечную электростанцию

На прошлой неделе в Китае была запущена крупнейшая в мире комбинированная солнечная электростанция и соляная ферма. Как сообщили журналисты CGTN, станция способна удовлетворить потребности в электроэнергии 1,5 млн домохозяйств.

Государственная китайская корпорация Huadian сообщила, что электростанция Huadian Tianjin Haijing подключена к сети в северном муниципалитете Тяньцзиня. Станция состоит из множества солнечных панелей, установленных более чем на 13 километрах квадратных соляных полей Чанлу, одной из старейших прибрежных соляных ферм страны.

Система «соль-свет» производит как электричество, так и соль, используя двусторонние солнечные панели, поглощающие прямой солнечный свет и отраженный от воды свет.

China Huadian заявила, что станция использует установленную мощность 1 гигаватт и будет производить 1.5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии каждый год. Выработанная экологически чистая электроэнергия поможет сократить выбросы углерода.

Панели расположены на большем расстоянии друг от друга, чем на других заводах — чтобы оптимизировать производство энергии и соли, и наклонены под определенным углом — чтобы минимизировать затенение поверхности воды.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.