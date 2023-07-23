В Китае запустили крупнейшую в мире комбинированную солнечную электростанцию — Finance.ua
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В Китае запустили крупнейшую в мире комбинированную солнечную электростанцию

Энергетика
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В Китае запустили крупнейшую в мире комбинированную солнечную электростанцию
В Китае запустили крупнейшую в мире комбинированную солнечную электростанцию
На прошлой неделе в Китае была запущена крупнейшая в мире комбинированная солнечная электростанция и соляная ферма. Как сообщили журналисты CGTN, станция способна удовлетворить потребности в электроэнергии 1,5 млн домохозяйств.
Государственная китайская корпорация Huadian сообщила, что электростанция Huadian Tianjin Haijing подключена к сети в северном муниципалитете Тяньцзиня. Станция состоит из множества солнечных панелей, установленных более чем на 13 километрах квадратных соляных полей Чанлу, одной из старейших прибрежных соляных ферм страны.
Система «соль-свет» производит как электричество, так и соль, используя двусторонние солнечные панели, поглощающие прямой солнечный свет и отраженный от воды свет.
China Huadian заявила, что станция использует установленную мощность 1 гигаватт и будет производить 1.5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии каждый год. Выработанная экологически чистая электроэнергия поможет сократить выбросы углерода.
Панели расположены на большем расстоянии друг от друга, чем на других заводах — чтобы оптимизировать производство энергии и соли, и наклонены под определенным углом — чтобы минимизировать затенение поверхности воды.
По материалам:
noworries
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