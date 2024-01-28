В Китае выпустили недорогой электромобиль с дверями, как у Lamborghini (фото) — Finance.ua
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В Китае выпустили недорогой электромобиль с дверями, как у Lamborghini (фото)

Технологии&Авто
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В Китае выпустили недорогой электромобиль с дверями, как у Lamborghini (фото)
В Китае выпустили недорогой электромобиль с дверями, как у Lamborghini (фото), Фото: Dongfeng
Новый Dongfeng eπ 007 вышел на рынок. Оригинальный электрический седан в Китае стоит от 159 000 юаней ($22 100).
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электромобиль Dongfeng eπ 007 — обтекаемый лифтбек-купе с наклонной крышей и выраженным «носом». У него тоненькие диодные фары и выдвижное антикрыло на крышке багажника.
В авто проработана аэродинамика
В авто проработана аэродинамика, Фото: Dongfeng
Аэродинамика Dongfeng eπ 007 хорошо проработана: коэффициент лобового сопротивления равен 0,209. Однако самой оригинальной чертой электрокара является поднимающаяся вверх передняя дверь — как у Lamborghini.
Размеры Dongfeng eπ 007:
  • длина — 4880 мм;
  • ширина — 1895 мм;
  • высота — 1460 мм;
  • колесная база — 2915 мм.
В салоне установлен виртуальный щиток устройств и мультимедиа с 15,6-дюймовым тачскрином и функцией распознавания лица. Комплектация Dongfeng eπ 007 очень богатая: в базовой версии есть парковочный автопилот, система полуавтономного вождения, распылитель духов, акустика с 20 динамиками, электропривод и массаж сидений.
На центральной панели установлен большой тачскрин
На центральной панели установлен большой тачскрин, Фото: Dongfeng
Новый Dongfeng eπ 007 будет предложен в четырех различных модификациях, из которых три — чисто электрические.
  • задний привод, 218 л. с., 6,8 с до 100 км/ч, батарея на 56,8 кВт∙ч, запас хода 530 км;
  • задний привод, 272 л. с., 5,8 с до 100 км/ч, батарея на 70,2 кВт∙ч, запас хода 620 км;
  • полный привод, 544 л. с., 3,9 с до 100 км/ч, батарея на 70,2 кВт∙ч, запас хода 540 км.
Четвертый вариант 218-сильный и дополнен 1,5-литровым бензиновым генератором. Он стартует до 100 км/ч за 7,2 с, а небольшая батарея на 28,4 кВт∙ч позволяет проехать 200 км в электрическом режиме. Еще на 1000 км хватит бензина.
По материалам:
Фокус
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