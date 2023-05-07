В Китае стремительно дешевеют автомобили: названа причина — Finance.ua

В Китае стремительно дешевеют автомобили: названа причина 07.05.2023, 01:47 — Технологии&Авто

Ужесточение конкуренции на китайском автомобильном рынке привело к тому, что цены на автомобили в Поднебесной начали снижаться. Причем «ценопад» затронул не только модели среднего и высокого ценового сегмента, но и «бюджетники».

К примеру, Kia Rio, известная китайцам как Kia Huanchi или Kia K2, с мотором 1.4 и АКПП подешевела на 1150 долларов и теперь предлагается от 8500 до 9100 долларов.

Родственный Rio седан Solaris, также представленный под именами Accent и Yuena Verna, подешевел еще больше — на 2460 долларов. Снижение цен в его случае затронуло все четыре комплектации (две с «механикой» и две с вариатором), которые теперь предлагаются за 8100 — 11 550 долларов.

Более доступным стал и местный хэтчбек Volkswagen Polo. Автомобиль с единственным 1,5-литровым 113-сильным «атмосферником» и механической или автоматической трансмиссией подешевел на 2600 долларов — до 10550 долларов.

Также подешевели такие модели, как Honda Fit (-1560 долларов), Toyota Vios FS (-2600 долларов) и Toyota Yaris L (-2900 долларов).

Напомним, украинцы активно покупают новые автомобили китайских марок.

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MMR По материалам:

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