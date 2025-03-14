В Китае создали атомную батарею со сроком службы 50 лет — Finance.ua
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В Китае создали атомную батарею со сроком службы 50 лет

Технологии&Авто
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Ученые из Северо-Западного педагогического университета в Ланьчжоу (провинция Ганьсу) представили атомную батарею, созданную на основе изотопа углерода-14 (1⁴C). Устройство может бесперебойно работать в течение 50 лет без потери исходящего напряжения и предназначено для питания кардиостимуляторов, космических аппаратов и устройств, функционирующих в экстремальных условиях.
Эта батарея является первой разработкой такого типа в Китае и может кардинально изменить область автономного питания в стране. Ранее Китай зависел от импорта углерода-14 из Канады, Южной Африки, Австралии и россии. Однако в прошлом году ученые наладили собственное производство изотопа на местном реакторе, что позволило снизить затраты на его закупку.
Максимальная мощность батареи составляет 433 микроватта. Во время радиоактивного распада ¹⁴C образуются электроны и позитроны, а электроны, улавливаясь полупроводниковыми переходами на границе с радиоактивным материалом, генерируют электрический ток.
Углерод-14 широко применяется в радиоуглеродной датировке, а его период полураспада составляет 5730 лет. Расчеты показывают, что батарея потеряет всего 5% мощности за 50 лет работы, а ее потенциальный срок эксплуатации может превышать 100 лет. Это делает ее идеальным источником энергии для автономных систем, особенно в космических миссиях.
Во время испытаний батарея стабильно работала при температуре от -100 °C до 200 °C и в течение четырех месяцев непрерывно обеспечивала работу светодиодной лампы. В ее разработке принимали участие специалисты компании Beita Pharmatech, использующей ¹⁴C в медицинских и научных целях. Ученые планируют создать роботизированную линию для серийного производства таких батарей.
Изотоп углерода-14 считается относительно безопасным для человека, а батареи на его основе могут питать имплантаты и кардиостимуляторы всю жизнь, что значительно превосходит современные аналоги с ресурсом в 15 лет. Китайские исследователи — не единственные, кто работает в этом направлении: в конце 2024 появились сообщения о подобном проекте в Великобритании.
По материалам:
itechua
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