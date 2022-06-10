В Китае с помощью блокчейна будут контролировать строительство — Finance.ua

В Китае с помощью блокчейна будут контролировать строительство

Как сообщили на главном сайте Университета Гонконга (HKU), группа архитекторов разработала систему на основе блокчейна для удаленного отслеживания качества строительства студенческих общежитий.

Система по названием E-Inspection 2.0 будет дистанционно контролировать весь процесс от начала до конца. На основе данных о температуре, влажности и вибрации система будет определять исправность и качество строительных модулей, на которые влияет большое количество факторов.

E-Inspection 2.0 уже была протестирована в строительстве общежития Wong Chuk Hang, собранном из 1000 модулей.

Тенденция использования блокчейн технологий для улучшения привычных процессов растет. В Африке компания Minexx будет использовать технологии блокчейна, чтобы контролировать ключевые процессы шахт по добыче полезных ископаемых (олова, вольфрама, тантала, ниобия и золота). Применение цифровых платформ Minexx обеспечит законное подтверждение происхождения полезных ископаемых, беспроблемную транспортировку, экспорт и торговлю.

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