В Китае разработали автономного робота для зарядки электрокаров — Finance.ua
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В Китае разработали автономного робота для зарядки электрокаров

Технологии&Авто
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В Китае разработали автономного робота для зарядки электрокаров
В Китае разработали автономного робота для зарядки электрокаров
Компания NaaS Technology Inc., ведущий поставщик услуг по зарядке электромобилей в Китае, представила своего первого автоматического зарядного робота собственной разработки, чтобы удовлетворить растущий спрос на мобильную зарядку электромобилей.
Об этом сообщает The EV Report.
Функции робота: активное определение местоположения транспортного средства, «умная» зарядка и автоматическое урегулирование платежей.
Кроме того, он оснащен 5G, одновременной локализацией и картографированием, а также другими базовыми технологиями, которые позволяют ему обеспечивать интеллектуальную беспилотную зарядку электромобилей.
В Китае разработали автономного робота для зарядки электрокаров
Отмечается, что запуск водонепроницаемого и ударопрочного зарядного робота от NaaS знаменует значительный шаг в направлении создания совершенно нового опыта зарядки для владельцев электромобилей и открытия огромного рынка для «умной» зарядки.
Возможности робота делают его пригодным для широкого спектра электромобилей, и у него есть потенциал для обеспечения автономной подзарядки беспилотных автомобилей в будущем.
По материалам:
Укрінформ
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