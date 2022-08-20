В Китае презентовали роскошный минивэн с дизайном как у Rolls-Royce (фото) — Finance.ua
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В Китае презентовали роскошный минивэн с дизайном как у Rolls-Royce (фото)

Технологии&Авто
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В Китае презентовали роскошный минивэн с дизайном как у Rolls-Royce (фото)
В Китае презентовали роскошный минивэн с дизайном как у Rolls-Royce (фото)
Китайский концерн FAW презентовал новый Hongqi HQ9. Большой роскошный минивэн поступит в продажу до конца месяца по цене от 400 000 юаней ($60 000). Об этом сообщает сайт Autohome.
Дизайн FAW Hongqi HQ9 разрабатывал экс-стилист Rolls-Royce Жиль Тейлор. Он наделил минивэн чертами британской марки — у авто огромная хромированная решетка радиатора и продолговатые светодиодные фары. Hongqi HQ9 получился довольно крупным.
В Китае презентовали роскошный минивэн с дизайном как у Rolls-Royce (фото)

Размеры Hongqi HQ9 2023:

  • Длина — 5200 мм
  • Ширина — 2005 мм
  • Высота — 1935 мм
  • Колесная база — 3200 мм
В Китае презентовали роскошный минивэн с дизайном как у Rolls-Royce (фото)
Салон Hongqi HQ9 отделан кожей и деревом. Предложены варианты на шесть и семь мест, причем в топовом варианте кресла первого и второго рядов получили электропривод, вентиляцию и функцию массажа.
Комплектация роскошного минивэна включает виртуальную панель приборов, камеры кругового обзора, электропривод сдвижных дверей, парковочный автопилот, адаптивный круиз-контроль и систему мониторинга «слепых» зон.
В Китае презентовали роскошный минивэн с дизайном как у Rolls-Royce (фото)
Поначалу новый Hongqi HQ9 будут оснащать 2,0-литровым 252-сильным бензиновым турбомотором и 8-ступенчатой автоматической КПП. Китайский минивэн разгоняется до 200 км/ч. Позже появится гибридная модификация.
По материалам:
Фокус
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