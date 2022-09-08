В Китае презентовали первый электрокар Huawei — Finance.ua

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В Китае презентовали первый электрокар Huawei

Технологии&Авто
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В Китае презентовали первый электрокар Huawei
В Китае презентовали первый электрокар Huawei, Фото: Huawei
В Китае представили новый AITO M5 EV. Первый электрокар Huawei уже можно заказать по цене от 288 600 юаней ($41 500) и через несколько часов он собрал 30 000 заявок.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Как и все модели AITO, электрокроссовер разработан совместно Huawei и автопроизводителем Seres. Название бренда AITO расшифровывается как Adding Intelligence to Auto («Добавление интеллекта в авто»).
Электромобиль Huawei AITO M5 EV — пятиместный кроссовер с обтекаемым дизайном. У него наклонная арковидная крыша, заостренный «нос» и продолговатые диодные фары. По размерам электрокар сопоставим с Tesla Model Y.
Фото: Huawei
Фото: Huawei
Габариты Huawei AITO M5e:
  • длина — 4785 мм;
  • ширина — 1930 мм;
  • высота — 1620 мм;
  • колесная база — 2880 мм;
  • масса — 2235 кг.
В отделке салона использованы кожа и дерево, а крыша — полностью стеклянная. Двухспицевой руль скошен снизу. Кроссовер получил виртуальную приборную панель и большой сенсорный дисплей. Конечно, в Huawei разработали для него мультимедийную систему на платформе Harmony OS. У авто два багажника — основной 369-литровый и передний на 80 л.
Фото: Huawei
Фото: Huawei
Китайский электромобиль предложен в 272-сильной заднеприводной и 496-сильной полноприводной версиях. Разгон до 100 км/ч занимает 7,1 и 4,5 с соответственно.
Все AITO M5e оборудованы аккумуляторной батареей емкостью 80 кВт∙ч. Запас хода составляет 620 км в заднеприводной версии и 552 км — в полноприводной.
По материалам:
Фокус
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