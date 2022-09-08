В Китае презентовали первый электрокар Huawei — Finance.ua

В Китае презентовали первый электрокар Huawei Сегодня 02:40 — Технологии&Авто

В Китае презентовали первый электрокар Huawei, Фото: Huawei

В Китае представили новый AITO M5 EV. Первый электрокар Huawei уже можно заказать по цене от 288 600 юаней ($41 500) и через несколько часов он собрал 30 000 заявок.

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Как и все модели AITO, электрокроссовер разработан совместно Huawei и автопроизводителем Seres. Название бренда AITO расшифровывается как Adding Intelligence to Auto («Добавление интеллекта в авто»).

Электромобиль Huawei AITO M5 EV — пятиместный кроссовер с обтекаемым дизайном. У него наклонная арковидная крыша, заостренный «нос» и продолговатые диодные фары. По размерам электрокар сопоставим с Tesla Model Y.

Фото: Huawei

Габариты Huawei AITO M5e:

длина — 4785 мм;

ширина — 1930 мм;

высота — 1620 мм;

колесная база — 2880 мм;

масса — 2235 кг.

В отделке салона использованы кожа и дерево, а крыша — полностью стеклянная. Двухспицевой руль скошен снизу. Кроссовер получил виртуальную приборную панель и большой сенсорный дисплей. Конечно, в Huawei разработали для него мультимедийную систему на платформе Harmony OS. У авто два багажника — основной 369-литровый и передний на 80 л.

Фото: Huawei

Китайский электромобиль предложен в 272-сильной заднеприводной и 496-сильной полноприводной версиях. Разгон до 100 км/ч занимает 7,1 и 4,5 с соответственно.

Все AITO M5e оборудованы аккумуляторной батареей емкостью 80 кВт∙ч. Запас хода составляет 620 км в заднеприводной версии и 552 км — в полноприводной.

Фокус По материалам:

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