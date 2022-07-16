В Китае представили «шоколадный» кроссовер, созданный специально для женщин (фото) — Finance.ua

В Китае представили «шоколадный» кроссовер, созданный специально для женщин (фото)
Китайский автомобильный концерн Geely представил кроссовер Icon в версии Chocolate Edition, ориентированной исключительно на женщин.
Geely Icon был показан в 2020 году и по своему дизайну очень отличается от всех других автомобилей марки.
Движущей силой новинки является 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель отдачей в 177 л.с. и гибридная силовая установка на 181 «лошадку». Коробки передач — 6-скоростная механика или 7-ступенчатая трансмиссия с двойным сцеплением. Цены на стандартный Geely Icon стартуют от 99 800, что эквивалентно 15 тысячам долларов по актуальному курсу.
«Шоколадная» версия отличается от других Icon несколько иным внешним видом с новыми бамперами и фарами, а также другими колесными дисками. А главное, такая модель окрашивается в яркие цвета — розовый и голубой. При этом несмотря на название «шоколадного» цвета нет.
Стоимость
Отметим, что все чаще китайские компании изготавливают специальные женские версии своих моделей. К примеру, недавно началась продажа небольшого хэтчбека BAW Yuanbao, который также позиционируется как женский автомобиль.
Стартовая цена — 33 900 юаней или 5 тысяч долларов по актуальному курсу.
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