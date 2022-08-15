В Китае представили рабочий прототип робота-гуманоида — Finance.ua
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В Китае представили рабочий прототип робота-гуманоида

Технологии&Авто
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В Китае представили рабочий прототип робота-гуманоида
В Китае представили рабочий прототип робота-гуманоида, www.engadget.com
Китайская компания Xiaomi представила рабочий прототип робота-гуманоида, получившего название CyberOne.
Об этом сообщает Engadget.
Во время презентации CyberOne сделал несколько шагов к середине сцены и подарил генеральному директору Xiaomi Лей Цзюню цветок, прежде чем вежливо согласился сделать селфи с человеком, ответственным за его существование. Робот также со временем смог самостоятельно сойти со сцены.
В общей сложности высота робота по прозвищу «Металлический брат» составляет 177 сантиметров, а его вес — 52 кг.
«Гуманоидная машина» имеет лицо в виде изогнутой OLED-панели, которая может видеть свет в 3D и слышать с помощью двух микрофонов, чтобы идентифицировать «85 типов звуков окружающей среды и 45 классификаций человеческих эмоций».
В Китае представили рабочий прототип робота-гуманоида
www.engadget.com
Стоимость одного экземпляра CyberOne составляет от 89 000 до 104 000 долларов. Пока неизвестно, когда компания приступит к массовому производству этого робота, однако пообещала продолжать добавлять новые возможности для своего первого робота-гуманоида.
По материалам:
Укрінформ
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