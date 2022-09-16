В Китае представили большой электрический кроссовер XPeng. Его могут привезти в Украину (фото) — Finance.ua
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В Китае представили большой электрический кроссовер XPeng. Его могут привезти в Украину (фото)

Технологии&Авто
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Китайская компания анонсировала выход на рынок нового крупного кроссовера G9 на местном рынке. Как сообщает CarsNewsChina, автомобиль можно будет купить уже с 21 сентября. Основными конкурентами новинки могут стать Lexus RX и Mercedes-Benz GLE.
Длина кроссовера составляет 4891 мм, ширина — 1937 мм, а высота — 1680 мм. XPeng G9 получил узкую светодиодную оптику, спрятанные дверные ручки, рельефный капот, панорамную крышу и соединены уникальные фонари.
В салоне машины установили кресла с вибромассажером, цифровую приборную панель, два объединенных сенсорных дисплея мультимедийной системы и аудиосистему Dynaudio c 28 динамиками. Также водителю доступен автопилот третьего уровня.
Первоначальную версию XPeng G97 оборудовали одним электромотором мощностью 313 лошадиных сил. Привод задний. Без подзарядки кроссовер может проехать более 700 км.
Также можно будет приобрести полноприводную модификацию машины с двумя электродвигателями суммарной мощностью 551 л.с. Запас хода этой версии — 650 км.
Любопытно, что китайцы пообещали наладить экспорт автомобиля в другие страны. То есть теоретически эта новинка может добраться и на украинский рынок.
По материалам:
mmr.ua
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