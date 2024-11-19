В Китае появилась первая плавучая солнечная электростанция — Finance.ua

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В Китае появилась первая плавучая солнечная электростанция

Энергетика
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В Китае появилась первая плавучая солнечная электростанция
В Китае появилась первая плавучая солнечная электростанция
В Китае запустили в эксплуатацию «первую и самую большую в своем роде» плавучую солнечную электростанцию. Китайская компания CHN Energy отчиталась о подключении к сети первой партии солнечных панелей в рамках строительства морской солнечной электростанции мощностью один гигаватт в районе Кэньли провинции Шаньдун.
Об этом пишет Power Technology.
Плавающая электростанция занимает примерно 1223 гектара. Она содержит более двух тысяч панелей и сможет генерировать 1,78 млрд киловатт-часов электроэнергии в год. Длина подводных кабелей составляет 142,5 км, а наземных — 143 км.
«Электростанция включает 2934 солнечные панели, установленные на стальных платформах с фиксированными свайными фундаментами. Каждая платформа имеет длину 60 метров и ширину 35 метров», — говорится в статье.
В проекте используется модульная система производства электроэнергии с централизованным сетевым подключением, где подводные кабели соединяются с новой береговой подстанцией 220 кВ.
Согласно заявлению CHN Energy, этот проект после завершения строительства станет «первым и самым большим в своем роде». В компании считают, что он может послужить примером для разработки крупномасштабных проектов по установке морских солнечных электростанций для всей отрасли.
В CHN Energy также подчеркнули, что проект планируется реализовать совместно с рыбоводческой фермой. Объединение солнечной энергетики и рыбоводства позволит использовать более эффективную морскую зону.
Как пишет Power Technology, также предполагается сэкономить около 503 800 тонн стандартного угля и сократить выбросы углекислого газа на 1,344 миллиона тонн.
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