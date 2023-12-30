В Китае построили «вечный» аккумулятор: работает за счет гравитации, не требует лития — Finance.ua
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В Китае построили «вечный» аккумулятор: работает за счет гравитации, не требует лития

Технологии&Авто
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В Китае построили «вечный» аккумулятор: работает за счет гравитации, не требует лития
В Китае построили «вечный» аккумулятор: работает за счет гравитации, не требует лития, Фото: Energy Vault
В Китае компания Energy Vault (Швейцария) завершает строительство гравитационного энергохранилища EVx, оснащенного электромоторами, работающими как генераторы.
Подробности сообщает издание Forbes.
Аккумулятор выглядит довольно странно и необычно. Это большой куб с шестью шахтами для перемещения грузов внутри, вес которых может достигать нескольких сотен тонн.
Перемещаются грузы с помощью мощных электромоторов, а их приводит в движение избыточная энергия, получаемая от солнечных панелей и ветряных генераторов. Если энергии мало, то грузы двигаются медленно, если достаточно, то с большей скоростью.
Такая конструкция позволяет использовать электромоторы, работающие как генераторы, благодаря превращению гравитационной энергии в электрическую энергию. Каждый мотор способен проработать на своей электроэнергии мощностью 25 МВт в течение 4 часов.
Предполагается, что китайский мегааккумулятор продемонстрирует энергоотдачу до 80%.
Стоит отметить, что более ранние варианты батареи-гиганта от Energy Vault обладали энергоэффективностью в 75%, то есть три четверти энергии, обеспечивающей работу моторов, эти моторы способны вернуть обратно в сеть.
Гравитационные аккумуляторы типа EVx созданы по тому же принципу, что и гидроаккумуляторы, где используется энергия воды. EVx же использует энергию, собираемую «на земле», — солнечную, ветряную, — отсюда и название «геоаккумулятор».
Литий-ионные батареи являются главными конкурентами гидро- и геоаккумуляторов, поскольку их КПД составляет максимум 97%. Но они вредят экологии и довольно быстро выходят из строя.
Гравитационный аккумулятор хоть и проигрывает литий-ионному по показателям КПД, хорош тем, что для его производства не нужны редкоземельные металлы, не нужна вода и, теоретически, работать он способен вечно.
По материалам:
Фокус
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