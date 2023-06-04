В Китае построили первый в мире контейнеровоз, работающий на аммиаке — Finance.ua
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В Китае построили первый в мире контейнеровоз, работающий на аммиаке

Фондовый рынок
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Китайская верфь Qingdao Shipyard передала компании CMA CGM в эксплуатацию первый в мире контейнеровоз, работающий на аммиаке.
Об этом пишет ЦТС.
Судно получило название CMA CGM Masai Mara. Длина контейнеровоза составляет 240 м, ширина — 42,8 м, емкость — 5,9 тыс. TEU.
CMA CGM Masai Mara оснащен 1,1 рефрозетками и оборудован, как отмечают в Qingdao Shipyard, инновационной двухтопливной установкой, работающей на аммиаке и морском газойле.
Владелец судна — бельгийская судоходная компания CMB, оператор — CMA CGM.
В общей сложности для CMA CGM будет построено шесть контейнеровозов этой серии.
По материалам:
УНІАН
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