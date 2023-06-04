В Китае построили первый в мире контейнеровоз, работающий на аммиаке — Finance.ua

В Китае построили первый в мире контейнеровоз, работающий на аммиаке Сегодня 23:36 — Фондовый рынок

Китайская верфь Qingdao Shipyard передала компании CMA CGM в эксплуатацию первый в мире контейнеровоз, работающий на аммиаке.

Об этом пишет ЦТС

Судно получило название CMA CGM Masai Mara. Длина контейнеровоза составляет 240 м, ширина — 42,8 м, емкость — 5,9 тыс. TEU.

CMA CGM Masai Mara оснащен 1,1 рефрозетками и оборудован, как отмечают в Qingdao Shipyard, инновационной двухтопливной установкой, работающей на аммиаке и морском газойле.

Владелец судна — бельгийская судоходная компания CMB, оператор — CMA CGM.

В общей сложности для CMA CGM будет построено шесть контейнеровозов этой серии.

УНІАН По материалам:

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