В Китае показали недорогой электрический минивэн с запасом хода более 600 км (фото) — Finance.ua

В Китае показали недорогой электрический минивэн с запасом хода более 600 км (фото) Сегодня 03:31 — Технологии&Авто

В Китае показали недорогой электрический минивэн с запасом хода более 600 км (фото), Фото: CarNewsChina

Опубликованы первые официальные фото GAC Aion Y Plus. Новый китайский электромобиль поступил в продажу по цене от 139 800 до 202 600 юаней ($19 300 — 28 000).

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый GAC Aion Y Plus — пятиместный электрический минивэн длиной 4535 мм, шириной 1870 мм и высотой 1650 мм. У авто выражен «нос» и фары оригинальной формы, а у лобового стекла большой угол наклона. Тонкие фонари растянуты на всю ширину кузова.

Фото: CarNewsChina

В салоне установлена виртуальная приборная панель и большой сенсорный дисплей с диагональю 14,3 дюйма. Передние и задние сиденья раскладываются, образуя два спальных места.

Электрокар GAC Aion Y Plus довольно богато оснащен — топовая версия получила 18-дюймовые диски, парковочный автопилот, беспроводную зарядку для смартфонов, электроприводы водительского кресла и двери багажника.

Китайский электромобиль оснащен 204-сильным двигателем и доступен с батареями на 64 и 76,8 кВтч. Запас хода составляет 510 и 610 км соответственно.

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