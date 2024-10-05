Meta разработала очки дополненной реальности с поддержкой ИИ (фото) — Finance.ua
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Meta разработала очки дополненной реальности с поддержкой ИИ (фото)

Технологии&Авто
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Meta разработала очки дополненной реальности с поддержкой ИИ (фото)
Meta разработала очки дополненной реальности с поддержкой ИИ (фото), Фото: Meta
Meta представила очки Orion как «самую совершенную пару очков дополненной реальности (AR) из когда-либо созданных».
Об этом пишет Hypebeast.
В последние годы Meta инвестировала много своих усилий в разработку устройств XR (расширенной реальности), таких как гарнитура виртуальной реальности Quest, которая уже широко распространена.
Однако вместо того, чтобы блокировать физическую область, новая концепция компании AR накладывает цифровые интерфейсы на окружающую среду с помощью передовых линз.
Meta разработала очки дополненной реальности с поддержкой ИИ (фото)
Meta утверждает, что спецификации предлагают «наибольшее поле зрения в самых маленьких очках AR на сегодня».
Миниатюрную технологию Orion разрабатывали в течение нескольких лет экспериментов и инноваций. Тогда Meta привлекла бренд очков Ray-Ban, чтобы использовать изящную оправу.
Фото: Meta
Фото: Meta
Компания также сообщила, что вспомогательные функции Meta ИИ будут играть неотделимую роль во взаимодействии с пользователем, предлагая 3D-визуализацию, возможности распознавания объектов и разговорное взаимодействие ИИ, с которым потребители знакомы через чат-боты, такие как ChatGPT.
Очки Orion все еще находятся в стадии прототипа, поэтому клиенты не получат продукт еще несколько лет.
Между тем Meta будет совершенствовать их, учитывая отзывы и взносы сотрудников компании и ограниченных внешних групп.
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