Новая Mazda EZ-6 выходит на рынок (фото) — Finance.ua

Новая Mazda EZ-6 выходит на рынок (фото) 05.10.2024, 02:12 — Технологии&Авто

Новая Mazda EZ-6 выходит на рынок (фото), Фото: CarNewsChina

Новая Mazda EZ-6 поступает в продажу в Китае. Электрифицированного преемника Mazda 6 продают по цене от 160 000 до 220 000 юаней ($22 800 — 28 550).

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Пока шестерка Mazda доступна только на китайском рынке, ведь ее собирают на предприятии Changan.

Однако в скором времени начнется экспорт модели и тестовые прототипы Mazda EZ-6 уже видели в Европе.

Фото: CarNewsChina

Именно Changan помог создать седан Mazda EZ-6. В её базе лежит Changan Deepal SL03. Это 4,9-метровый автомобиль с клиновидным силуэтом и высокой оконной линией.

Салон Mazda EZ-6 2024 украшен кожей. Седан получил небольшой цифровой щиток приборов и крупный 14,6-дюймовый тачскрин, есть и проекция на лобовое стекло.

Кроме того, базовая версия оснащена панорамной крышей, электроприводом сидений, адаптивным круиз-контролем и акустикой Sony с 14 динамиками.

Модель доступна в гибридных и электрических версиях. Электромобиль Mazda EZ-6 оснащен 258-сильным мотором и доступен с батареями на 56 и 68,8 кВт∙ч: запас хода составляет 480 и 600 км соответственно.

Фото: CarNewsChina

Плагин-гибриды получили 218-сильный электромотор и 95-сильный бензиновый генератор. Они способны преодолеть от 130 до 200 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1300 км.

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Фокус По материалам:

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