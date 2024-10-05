Новая Mazda EZ-6 выходит на рынок (фото) — Finance.ua

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Новая Mazda EZ-6 выходит на рынок (фото)

Технологии&Авто
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Новая Mazda EZ-6 выходит на рынок (фото)
Новая Mazda EZ-6 выходит на рынок (фото), Фото: CarNewsChina
Новая Mazda EZ-6 поступает в продажу в Китае. Электрифицированного преемника Mazda 6 продают по цене от 160 000 до 220 000 юаней ($22 800 — 28 550).
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Пока шестерка Mazda доступна только на китайском рынке, ведь ее собирают на предприятии Changan.
Однако в скором времени начнется экспорт модели и тестовые прототипы Mazda EZ-6 уже видели в Европе.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
Именно Changan помог создать седан Mazda EZ-6. В её базе лежит Changan Deepal SL03. Это 4,9-метровый автомобиль с клиновидным силуэтом и высокой оконной линией.
Салон Mazda EZ-6 2024 украшен кожей. Седан получил небольшой цифровой щиток приборов и крупный 14,6-дюймовый тачскрин, есть и проекция на лобовое стекло.
Кроме того, базовая версия оснащена панорамной крышей, электроприводом сидений, адаптивным круиз-контролем и акустикой Sony с 14 динамиками.
Модель доступна в гибридных и электрических версиях. Электромобиль Mazda EZ-6 оснащен 258-сильным мотором и доступен с батареями на 56 и 68,8 кВт∙ч: запас хода составляет 480 и 600 км соответственно.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
Плагин-гибриды получили 218-сильный электромотор и 95-сильный бензиновый генератор. Они способны преодолеть от 130 до 200 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1300 км.

Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

По материалам:
Фокус
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