Наиболее приватные мессенджеры и соцсети в 2024 году (инфографика) — Finance.ua
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Наиболее приватные мессенджеры и соцсети в 2024 году (инфографика)

Технологии&Авто
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Наиболее приватные мессенджеры и соцсети в 2024 году (инфографика)
Наиболее приватные мессенджеры и соцсети в 2024 году (инфографика)
Популярный в Украине Telegram оказался на 6 месте рейтинга конфиденциальных приложений для общения. Напротив, Facebook был признан наиболее опасным для конфиденциальности.
Об этом пишет портал TechRadar со ссылкой на исследование ресерч-компании Incogni.
Наиболее приватные мессенджеры и соцсети в 2024 году (инфографика)
Эксперты оценили 15 мессенджеров и соцсетей по пяти ключевым категориям, включая нарушения, сбор и хранение данных и прозрачность.
  • Reddit (8,9 балла) собирает минимальное количество персональных данных. За ним следуют Snapchat (9,99) и Pinterest (10,49).
  • Facebook (18,98), Facebook Messenger (16,51) и LinkedIn (16,13) представляют наибольшую угрозу для конфиденциальности.
  • Instagram, Facebook, Facebook Messenger, YouTube и Discord дольше всего хранят данные пользователей после удаления аккаунта.
  • LinkedIn и X (бывший Twitter) раскрывают больше всего информации даже при максимальных настройках конфиденциальности.
  • Facebook лидирует по количеству юридических штрафов за нарушение конфиденциальности своих пользователей, а LinkedIn — по количеству утечек данных.
  • В Telegram, Reddit, Quora и Discord зафиксировано наименьшее количество утечек, все они получили самый высокий балл по этому показателю — ноль.
  • Telegram выделяется высокой скоростью удаления данных после деактивации аккаунта.
  • Telegram и Discord предлагают наиболее прозрачные и удобные инструменты для управления персональными данными.
По материалам:
УНІАН
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