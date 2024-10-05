Наиболее приватные мессенджеры и соцсети в 2024 году (инфографика) — Finance.ua

Наиболее приватные мессенджеры и соцсети в 2024 году (инфографика) 05.10.2024, 00:21 — Технологии&Авто

Наиболее приватные мессенджеры и соцсети в 2024 году (инфографика)

Популярный в Украине Telegram оказался на 6 месте рейтинга конфиденциальных приложений для общения. Напротив, Facebook был признан наиболее опасным для конфиденциальности.

Об этом пишет портал TechRadar со ссылкой на исследование ресерч-компании Incogni.

Эксперты оценили 15 мессенджеров и соцсетей по пяти ключевым категориям, включая нарушения, сбор и хранение данных и прозрачность.

Reddit (8,9 балла) собирает минимальное количество персональных данных. За ним следуют Snapchat (9,99) и Pinterest (10,49).

Facebook (18,98), Facebook Messenger (16,51) и LinkedIn (16,13) представляют наибольшую угрозу для конфиденциальности.

Instagram, Facebook, Facebook Messenger, YouTube и Discord дольше всего хранят данные пользователей после удаления аккаунта.

LinkedIn и X (бывший Twitter) раскрывают больше всего информации даже при максимальных настройках конфиденциальности.

Facebook лидирует по количеству юридических штрафов за нарушение конфиденциальности своих пользователей, а LinkedIn — по количеству утечек данных.

В Telegram, Reddit, Quora и Discord зафиксировано наименьшее количество утечек, все они получили самый высокий балл по этому показателю — ноль.

Telegram выделяется высокой скоростью удаления данных после деактивации аккаунта.

Telegram и Discord предлагают наиболее прозрачные и удобные инструменты для управления персональными данными.

УНІАН По материалам:

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