В Китае показали большой кроссовер Wey Lanshan с запасом хода 1200 км (фото) — Finance.ua

В Китае показали большой кроссовер Wey Lanshan с запасом хода 1200 км (фото) Сегодня 05:55

В Китае показали большой кроссовер Wey Lanshan с запасом хода 1200 км (фото)

На Пекинском автосалоне представили большой кроссовер Wey Lanshan. Новинка получила 6-местный салон.

Габариты кроссовера — 5156×1980×1805 мм, колесная база — 3050 мм. Уже в базе у автомобиля есть 21-дюймовые колесные диски, а сиденья оснащены электроприводом, подогревом, а также функциями вентиляции и массажа.

Wey Lanshan — это полноприводный гибрид. Пиковая мощность силовой установки составляет 517 лошадиных сил. Емкость тяговой батареи — 42,5 кВтч. Запас хода на электрической тяге составляет 180 км, максимальный запас хода — 1200 км.

Wey — это автомобильная марка, принадлежащая китайскому автопроизводителю Great Wall Motors. Запущенный в 2016 году бренд сосредоточился на кроссоверах и внедорожниках премиум-класса на базе моделей Haval.

Напомним, на Пекинском автосалоне компания Great Wall представила Shanhai Cannon (Shanhai Pao) Hi4-T, позиционирующийся как роскошный внедорожный пикап на новой энергии. Он оснащен гибридной установкой.

MMR По материалам:

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