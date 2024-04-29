В Китае показали большой кроссовер Wey Lanshan с запасом хода 1200 км (фото) — Finance.ua
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В Китае показали большой кроссовер Wey Lanshan с запасом хода 1200 км (фото)

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В Китае показали большой кроссовер Wey Lanshan с запасом хода 1200 км (фото)
В Китае показали большой кроссовер Wey Lanshan с запасом хода 1200 км (фото)
На Пекинском автосалоне представили большой кроссовер Wey Lanshan. Новинка получила 6-местный салон.
Габариты кроссовера — 5156×1980×1805 мм, колесная база — 3050 мм. Уже в базе у автомобиля есть 21-дюймовые колесные диски, а сиденья оснащены электроприводом, подогревом, а также функциями вентиляции и массажа.
Wey Lanshan — это полноприводный гибрид. Пиковая мощность силовой установки составляет 517 лошадиных сил. Емкость тяговой батареи — 42,5 кВтч. Запас хода на электрической тяге составляет 180 км, максимальный запас хода — 1200 км.
Wey — это автомобильная марка, принадлежащая китайскому автопроизводителю Great Wall Motors. Запущенный в 2016 году бренд сосредоточился на кроссоверах и внедорожниках премиум-класса на базе моделей Haval.
Напомним, на Пекинском автосалоне компания Great Wall представила Shanhai Cannon (Shanhai Pao) Hi4-T, позиционирующийся как роскошный внедорожный пикап на новой энергии. Он оснащен гибридной установкой.
По материалам:
MMR
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