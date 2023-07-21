В Китае насчитывается более 670 миллионов пользователей смартфонов 5G — Finance.ua

В Китае насчитывается более 670 миллионов пользователей смартфонов 5G 21.07.2023, 02:10

Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) продемонстрировало поразительный прогресс в телекоммуникационном секторе 5G в стране.

С потрясающими 676 миллионами пользователей 5G-смартфонов и почти 3 миллионами развернутых базовых станций 5G, Китай стал лидером в развитии технологии 5G.

Впечатляющие статистические данные свидетельствуют о доминировании Китая в технологии 5G

Отрасль пережила 6,2% роста дохода и поразительный рост общего объема бизнеса на 17,1% по сравнению с прошлым годом. В настоящее время используется более 2,12 миллиарда мобильных устройств Интернета вещей (IoT), что свидетельствует о широком внедрении мобильных технологий в различных отраслях промышленности.

Влияние технологии 5G ощущается в таких секторах как здравоохранение, образование и транспорт, а более 50 000 примеров применения демонстрируют ее трансформационный потенциал. Кампания промышленного интернета «Сто городов, тысяча парков» еще больше ускорила цифровую трансформацию Китая, принеся пользу многочисленным предприятиям и способствуя инновациям благодаря созданию влиятельных промышленных интернет-платформ.

Руководители крупнейших телекоммуникационных компаний подчеркнули роль технологий следующего поколения, включая 5G, облачных вычислений, больших данных и искусственного интеллекта, в стимулировании роста сектора. Они подчеркнули растущий спрос на интеллектуальную цифровую трансформацию и ключевую роль ИИ в инициировании новой волны технологической революции и промышленной трансформации.

Лю Лихун, глава China Unicom, прогнозирует, что в течение следующих двух лет искусственный интеллект окажет значительное влияние на 50% рабочих мест, что потенциально будет означать начало очередной промышленной революции.

Значительные достижения Китая в области технологии 5G , а также ее широкая интеграция в различных отраслях укрепляют его позицию как глобального телекоммуникационного центра и являются примером его приверженности технологическому прогрессу.

По данным Globaltimes, Китай активно сосредотачивается на развитии исследований и разработок технологии 6G, отдавая приоритет улучшению качества сети 5G, расширению покрытия и снижению затрат.

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