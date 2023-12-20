В «Киевстар» снова сбой — на западе и юге Украины Сегодня 10:14 — Личные финансы

В «Киевстар» снова сбой — на западе и юге Украины

В «Киевстар» ответили на отсутствие связи. Проблемы с мобильным оператором возникли на юге и западе страны. Над устранением неисправностей работают.

Об этом пресс-служба компании сообщила в Facebook.

«Уважаемые абоненты, мы знаем, что сейчас возникают сложности с голосовой связью и работой мобильного приложения в ряде городов на западе и юге Украины. Специалисты компании работают над обновлением сервисов. Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее. Просим извинения за неудобства», — говорится в сообщении.

Напомним, что 12 декабря утром произошел масштабный сбой в работе мобильного оператора Киевстар — его причиной стала атака хакеров на ядро ​​сети.

Ответственность за атаку на сеть «Киевстар» взяли на себя российские хакеры из группы «Солнцепек». Как отмечается, хакерская команда проникла в сеть оператора и прочно закрепилась там. В ходе атаки была уничтожена внутренняя сетевая инфраструктура организации, которая обеспечивает связью не только миллионы абонентов, но и ВСУ.

Как сообщил президент «Киевстара», хакеры сломали защиту оператора через учетную запись одного из сотрудников.

По состоянию на вторник, 19 декабря, работали 99% базовых станций «Киевстара». Мобильный оператор восстановил мобильный интернет в метрополитене Киева и Харькова, а также SMS и международный голосовой роуминг.

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