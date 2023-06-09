В Киевской области запретили все развлекательные мероприятия после 21:00 — Finance.ua
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В Киевской области запретили все развлекательные мероприятия после 21:00

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Решением оперативного штаба в Киевской области вводят ограничения: все развлекательные мероприятия должны заканчиваться не позднее 21:00.
Об этом пишет Киевская областная военная администрация в Telegram
«На заседании оперативного штаба КОВА приняли решение о временных ограничениях. Следовательно, на Киевщине все развлекательные мероприятия должны заканчивать свою работу не позднее 21:00.
Комендантский час продолжает действовать с 00:00 до 5:00. Поэтому в этот период все развлекательные заведения без исключения должны прекращать свою работу".
В обладминистрации напоминают, что за нарушение комендантского часа законом предусмотрена ответственность.
Сообщается, что проверки соблюдения норм в регионе будут проводиться регулярно с привлечением работников полиции.
По материалам:
Економічна Правда
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