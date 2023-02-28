В Киевской области восстановили более десяти тысяч объектов, поврежденных из-за ведения боевых действий — Finance.ua

В Киевской области восстановили более десяти тысяч объектов, поврежденных из-за ведения боевых действий
В Киевской области восстановили более 10 600 объектов, поврежденных из-за ведения боевых действий.
Об этом сообщили в Киевской ОВО.
Более половины этих объектов (5769) — это многоквартирные или частные жилые дома. Также частично восстановили 3587 объектов жилого фонда, провели работы и по полному восстановлению 158 учреждений общего среднего и дошкольного образования и 86 учреждений здравоохранения, которые были повреждены в результате ведения боевых действий.
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«Восстановление области — в приоритете. Мы привлекаем все возможные источники финансирования: не только средства из государственного и местных бюджетов, но и международные фонды и организации. Ведь самое главное — вернуть людей в свои дома», — сказал заместитель главы КОВА Николай Бойко.
В общей сложности в Киевской области насчитывается более 27 000 поврежденных объектов в результате российской вооруженной агрессии. Это количество меняется из-за постоянных воздушных атак россиян. Больше всего повреждено объектов жилой инфраструктуры — более 24 000.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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