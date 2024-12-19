В Киевской области восстановили более 20 тысяч объектов, поврежденных из-за вторжения россии — Finance.ua

В Киевской области восстановили более 20 тысяч объектов, поврежденных из-за вторжения россии Сегодня 13:34 — Казна и Политика

В Киевской области восстановили более 20,3 тысячи объектов, которые были повреждены или разрушены после российского вторжения.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко на заседании Конгресса местных и региональных властей.

По его словам, приоритеты Киевщины остаются неизменными — это восстановление, поддержка ВСУ и ветеранов, а также усиление энергонезависимости.

В частности, уже восстановили более 20,3 тысячи из около 30,8 тысячи поврежденных и разрушенных войной объектов.

В настоящее время в регионе функционирует 11 когенерационных установок общей мощностью более 23 МВт. Кроме того, есть меморандумы об установке еще 33 установок.

Кравченко добавил, что в этом году область получила из госбюджета более 1,1 млрд грн для закупки 478 квартир ветеранам.

Вечірній Київ По материалам:

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