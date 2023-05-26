В Киевской области установят 1229 камер с функцией распознавания лица — Finance.ua

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В Киевской области установят 1229 камер с функцией распознавания лица

Казна и Политика
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В Киевской области установят 1229 камер с функцией распознавания лица
В Киевской области установят 1229 камер с функцией распознавания лица
В Киевской области установят 1229 камер с функцией распознавания лица. Камеры закупили на средства областного бюджета.
Об этом сообщают в КОВА.
Сейчас функционирует 1883 камеры видеонаблюдения, 480 могут распознавать номерные знаки транспорта, а 905 — обзорные. В последнее время интегрировали 500 камер с функцией распознавания лица. В то же время в 2019 году их было всего 18.
Такие камеры помогают искать лиц, совершающих преступления, выявлять ДРГ, искать пропавших детей. К примеру, в этом году сообщили об исчезновении 238 детей, и всех удалось разыскать, объясняют в КОВА.
Камеры размещены, в частности, на объектах критической инфраструктуры, в Чернобыльской и приграничной зонах, на автодорогах Киевской области. Их также обустраивают на железнодорожных переездах.
Кроме того, на дорогах Украины появятся 28 новых участков с радарами TruCAM, которые контролируют скорость автомобилей. Их установили на аварийно-опасных отрезках дороги. В частности, в Киеве такие радары появились на проспекте Академика Палладина (от Берестейского проспекта до Одесской площади). Полный список можно посмотреть по ссылке.
Во время полномасштабного вторжения россияне уничтожили около 30% камер видеонаблюдения, отметил глава Нацполиции Киевщины Андрей Небитов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
The Village Україна
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