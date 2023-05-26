В Киевской области установят 1229 камер с функцией распознавания лица — Finance.ua

В Киевской области установят 1229 камер с функцией распознавания лица Сегодня 06:14 — Казна и Политика

В Киевской области установят 1229 камер с функцией распознавания лица

В Киевской области установят 1229 камер с функцией распознавания лица. Камеры закупили на средства областного бюджета.

Об этом сообщают в КОВА.

Сейчас функционирует 1883 камеры видеонаблюдения, 480 могут распознавать номерные знаки транспорта, а 905 — обзорные. В последнее время интегрировали 500 камер с функцией распознавания лица. В то же время в 2019 году их было всего 18.

Такие камеры помогают искать лиц, совершающих преступления, выявлять ДРГ, искать пропавших детей. К примеру, в этом году сообщили об исчезновении 238 детей, и всех удалось разыскать, объясняют в КОВА.

Камеры размещены, в частности, на объектах критической инфраструктуры, в Чернобыльской и приграничной зонах, на автодорогах Киевской области. Их также обустраивают на железнодорожных переездах.

Кроме того, на дорогах Украины появятся 28 новых участков с радарами TruCAM, которые контролируют скорость автомобилей. Их установили на аварийно-опасных отрезках дороги. В частности, в Киеве такие радары появились на проспекте Академика Палладина (от Берестейского проспекта до Одесской площади). Полный список можно посмотреть по ссылке.

Во время полномасштабного вторжения россияне уничтожили около 30% камер видеонаблюдения, отметил глава Нацполиции Киевщины Андрей Небитов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

The Village Україна По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.