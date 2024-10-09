В Киевской области рекордно выросли цены на землю — Finance.ua

В Киевской области рекордно выросли цены на землю Сегодня 21:02 — Аграрный рынок

В Киевской области рекордно выросли цены на землю

Цены 1 гектара земли в Киевской области заметно отличаются от остальных областей Украины. Стоимость земли при этом существенно подскочила за последний месяц.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.

Более 3 лет назад, 1 июля 2021 года открылся рынок земли в Украине, что позволило продавать и покупать землю ее владельцам. С той поры стоимость земли по регионам Украины существенно выросла.

Цены на землю всегда зависели не только от ее качества, но и от географического положения участка. До войны самая дорогая земля в Украине была в центральном регионе. Однако с началом полномасштабного вторжения соотношение цен кардинально изменилось.

Сейчас в Киевской области средняя цена гектара составляет 78 556 гривен. В Полтавской области продавцы хотят за гектар 61 243 гривны. А во Львовской готовы продать землю только по 67 620 гривен за гектар.

Впрочем, самая дорогая земля сейчас — в регионе Прикарпатья. Так, в Ивано-Франковской области средняя цена гектара составляет 134 248 гривен.

Справка Finance.ua:

с момента открытия рынка земли в 2021 году земля в Украине подорожала с 39 тыс. грн/га до 46 тыс. грн/га в 2024 году, в последующие годы ее стоимость может вырасти примерно на 20%, сообщал ранее министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль;

Как сказано в аналитическом обзоре, подготовленном KSE Агроцентр совместно с Программой Usaid Агро, рынок сельхозземель вырос более чем на 30% с начала этого года, а цены достигли самых высоких значений за всю историю рынка. Средневзвешенная цена купли-продажи в июле 2024 года составила 46,0 тыс. грн за гектар. Это на 4,5% больше, чем в июне, и на 1,5% больше по сравнению с маем этого года.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.