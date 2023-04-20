В Киевской области разоблачили подпольную нефтебазу — изъяли 130 тонн «бодяжного» топлива Сегодня 15:14 — Криминал

В Киевской области разоблачили подпольную нефтебазу — изъяли 130 тонн «бодяжного» топлива, Фото: kv.npu.gov.ua

В Киевской области разоблачили масштабную подпольную сеть сбыта горючего и изъяли контрафакта на 11 млн грн.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

«Правоохранители провели 11 обысков на территории Киева и Киевской области, прекратили деятельность подпольной нефтебазы и ряда минизаправочных станций. Полицейские изъяли более 130 тонн контрафактного бензина, дизеля и газа, черновую бухгалтерию и около 800 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Общая сумма изъятого контрафакта вместе с резервуарами, баками, цистернами и другим оборудованием по ценам черного рынка составляет около 11 миллионов гривен.

Преступную схему организовали двое 41-летних жителей столицы. Злоумышленники незаконно изготовляли, транспортировали, организовывали хранение и реализацию контрафактных горюче-смазочных материалов.

Фото: kv.npu.gov.ua

«Дельцы работали без соответствующих документов и лицензий, сомнительное топливо не соответствовало государственным стандартам Украины. Бензин и прибывающий на подпольные базы дизель злоумышленники разводили химическими жидкостями, увеличивая количество товара, дальше сбывали клиентам, которые не подозревали о подделке» — отметил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов.

Полицейские устанавливают соучастников преступной схемы.

За незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку с целью сбыта подакцизных товаров [ч.3 ст.204 УКУ] фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

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