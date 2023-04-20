В Киевской области разоблачили подпольную нефтебазу — изъяли 130 тонн «бодяжного» топлива — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киевской области разоблачили подпольную нефтебазу — изъяли 130 тонн «бодяжного» топлива

Криминал
25
В Киевской области разоблачили подпольную нефтебазу — изъяли 130 тонн «бодяжного» топлива
В Киевской области разоблачили подпольную нефтебазу — изъяли 130 тонн «бодяжного» топлива, Фото: kv.npu.gov.ua
В Киевской области разоблачили масштабную подпольную сеть сбыта горючего и изъяли контрафакта на 11 млн грн.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
«Правоохранители провели 11 обысков на территории Киева и Киевской области, прекратили деятельность подпольной нефтебазы и ряда минизаправочных станций. Полицейские изъяли более 130 тонн контрафактного бензина, дизеля и газа, черновую бухгалтерию и около 800 тысяч гривен», — говорится в сообщении.
Общая сумма изъятого контрафакта вместе с резервуарами, баками, цистернами и другим оборудованием по ценам черного рынка составляет около 11 миллионов гривен.
Преступную схему организовали двое 41-летних жителей столицы. Злоумышленники незаконно изготовляли, транспортировали, организовывали хранение и реализацию контрафактных горюче-смазочных материалов.
Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua
«Дельцы работали без соответствующих документов и лицензий, сомнительное топливо не соответствовало государственным стандартам Украины. Бензин и прибывающий на подпольные базы дизель злоумышленники разводили химическими жидкостями, увеличивая количество товара, дальше сбывали клиентам, которые не подозревали о подделке» — отметил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов.
Полицейские устанавливают соучастников преступной схемы.
За незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку с целью сбыта подакцизных товаров [ч.3 ст.204 УКУ] фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.