В Киевской области правоохранители изъяли контрафактное топливо на 360 млн грн — Finance.ua
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В Киевской области правоохранители изъяли контрафактное топливо на 360 млн грн

Криминал
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В Киевской области правоохранители изъяли контрафактное топливо на 360 млн грн
В Киевской области правоохранители изъяли контрафактное топливо на 360 млн грн
Правоохранители изъяли из незаконного оборота около 6 тысяч тонн горючего. Бензин и дизтопливо хранились на предприятиях в Обуховском районе Киевской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины. Эксперты установили, что нефтепродукты не отвечают требованиям государственных стандартов.
«Служебные лица двух предприятий наладили незаконное хранение и сбыт горюче-смазочных материалов. Горючее хранили на двух расположенных рядом объектах. В дальнейшем продукцию реализовывали на подконтрольной им нефтебазе, в частности за наличные деньги. Детективы БЭБ провели обыски по адресам хранения горючего и изъяли 3 ,7 тыс. тонн дизтоплива и 2,2 тыс. тонн бензина марки А-95», — рассказали в пресс-службе.
Как уточнили правоохранители, ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет 360 миллионов гривен. Кроме того, во время обысков были обнаружены товарно-транспортные накладные и журнал учета автомобилей, которые могут являться доказательствами противоправной деятельности.
По материалам:
Обозреватель
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