В Киевской области появятся десятки новых автобусов — Finance.ua

В Киевской области появятся десятки новых автобусов Сегодня 19:45

На территории Киевской области появятся десятки новых автобусов — речь идет о закупке транспорта для перевозок школьников.

Об этом стало известно из соответствующего тендера, опубликованного в системе государственных закупок Prozorro.

Известно, что департамент образования и науки Киевской облгосадминистрации потратит 127,8 млн на приобретение школьных автобусов. Тендер объявлен 28 июня. Ожидаемая стоимость закупки составляет 127 млн 839 тыс. грн. Планируется приобрести 43 школьных автобуса. То есть ориентировочная стоимость одного транспортного средства по расчетам КОГА составляет 2,9 млн грн.

Ожидается, что автобусы могут перевозить от 10 человек, максимальная скорость движения транспортных средств, предусмотренная условиями тендера, 70 км в час.

Поставить автобусы следует до 31 октября 2023 года. Напомним, что в украинской столице хотят ввести возможность бесплатного проезда в киевском метрополитене — речь идет о предложении обменивать пустые пластиковые бутылки на билет в подземку.

Об этом стало известно из соответствующей петиции, опубликованной на сайте Киевского городского совета. По словам автора, в стамбульском метрополитене можно получить разовый билет на проезд, сдав определенное количество тары. Однако киевлянин предлагает установить такие автоматы на площадях и улицах столицы.

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