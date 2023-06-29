В Киевской области появятся десятки новых автобусов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киевской области появятся десятки новых автобусов

0
На территории Киевской области появятся десятки новых автобусов — речь идет о закупке транспорта для перевозок школьников.
Об этом стало известно из соответствующего тендера, опубликованного в системе государственных закупок Prozorro.
Известно, что департамент образования и науки Киевской облгосадминистрации потратит 127,8 млн на приобретение школьных автобусов. Тендер объявлен 28 июня. Ожидаемая стоимость закупки составляет 127 млн 839 тыс. грн. Планируется приобрести 43 школьных автобуса. То есть ориентировочная стоимость одного транспортного средства по расчетам КОГА составляет 2,9 млн грн.
Ожидается, что автобусы могут перевозить от 10 человек, максимальная скорость движения транспортных средств, предусмотренная условиями тендера, 70 км в час.
Поставить автобусы следует до 31 октября 2023 года. Напомним, что в украинской столице хотят ввести возможность бесплатного проезда в киевском метрополитене — речь идет о предложении обменивать пустые пластиковые бутылки на билет в подземку.
Об этом стало известно из соответствующей петиции, опубликованной на сайте Киевского городского совета. По словам автора, в стамбульском метрополитене можно получить разовый билет на проезд, сдав определенное количество тары. Однако киевлянин предлагает установить такие автоматы на площадях и улицах столицы.
По материалам:
Коментарі
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.