В Киевской области полноценно заработала служба 112 — Finance.ua

В Киевской области полноценно заработала служба 112 Сегодня 06:07 — Казна и Политика

В Киевской области полноценно заработала служба 112

С 27 сентября, в Киевской области полноценно заработала служба 112, которая является альтернативой всем другим горячим линиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко

Как отметил Клименко, 112 является «единым окном» для обращения граждан, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. Служба является альтернативой горячим линиям:

101;

102;

103;

104.

«Внедрение единого номера вызова экстренных служб началось с Киева. Почти за три месяца работы поступило более 167 тысяч вызовов. Чаще всего звонки направлялись в Национальную полицию Украины», — добавил Клименко.

В частности, на линию могут обратиться граждане с нарушением слуха или речи. Переводчики жестового языка службы 112 обработали более 2 тысяч таких обращений с 1 июля 2023 года.

«Не сбавляем темпы и продолжаем работать над тем, чтобы служба 112 как можно быстрее функционировала по всей территории Украины», — добавил Клименко.

В начале сентября 2022 г. Верховная Рада приняла закон о системе экстренной помощи населению по единому номеру 112. Ожидалось, что систему запустят до конца 2022 года в пилотном формате в Киеве и Киевской области. Однако в столице она была введена уже в июле текущего года.

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