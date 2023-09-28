В Киевской области полноценно заработала служба 112 — Finance.ua

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В Киевской области полноценно заработала служба 112

Казна и Политика
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В Киевской области полноценно заработала служба 112
В Киевской области полноценно заработала служба 112
С 27 сентября, в Киевской области полноценно заработала служба 112, которая является альтернативой всем другим горячим линиям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко.
Как отметил Клименко, 112 является «единым окном» для обращения граждан, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. Служба является альтернативой горячим линиям:
  • 101;
  • 102;
  • 103;
  • 104.
«Внедрение единого номера вызова экстренных служб началось с Киева. Почти за три месяца работы поступило более 167 тысяч вызовов. Чаще всего звонки направлялись в Национальную полицию Украины», — добавил Клименко.
В частности, на линию могут обратиться граждане с нарушением слуха или речи. Переводчики жестового языка службы 112 обработали более 2 тысяч таких обращений с 1 июля 2023 года.
«Не сбавляем темпы и продолжаем работать над тем, чтобы служба 112 как можно быстрее функционировала по всей территории Украины», — добавил Клименко.
В начале сентября 2022 г. Верховная Рада приняла закон о системе экстренной помощи населению по единому номеру 112. Ожидалось, что систему запустят до конца 2022 года в пилотном формате в Киеве и Киевской области. Однако в столице она была введена уже в июле текущего года.
По материалам:
РБК-Україна
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