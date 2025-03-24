В Киевской области первый сервисный центр МВД будет работать во время тревог — Finance.ua

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В Киевской области первый сервисный центр МВД будет работать во время тревог

Казна и Политика
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В Киевской области первый сервисный центр МВД будет работать во время тревог
В Киевской области первый сервисный центр МВД будет работать во время тревог
Первый сервисный центр МВД в Киевской области начинает работать во время воздушной тревоги. Таким образом 33 сервисных центра МВД из 162 оказывают услуги в укрытии.
Большинство сервисных центров МВД останавливают свою работу во время воздушных тревог. По официальным данным, в течение 2024 года в Киевской области прозвучало 664 сигнала воздушной тревоги. Общая продолжительность их составляет 51 день, а это около 1224 часов.
Для обеспечения непрерывного процесса предоставления административных услуг с сегодняшнего дня сервисный центр МВД в Софиевской Борщаговке в пригороде Киева начинает обслуживать посетителей в укрытии во время воздушной тревоги. Об этом рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Александр Малыш:
«С сегодняшнего дня на Киевщине начинает работать первое укрытие, в котором граждане могут непрерывно получать услуги во время воздушных тревог. Мы не останавливаемся на этом. Планируем расширять количество укрытий, как на Киевщине, так и в городе Киеве, а также в прифронтовых регионах, чтобы предоставление услуг было качественным, своевременным и непрерывным».
В укрытии посетителей будут обслуживать 9 администраторов и создано столько же рабочих мест. Для удобства оборудовано около 50 мест для ожидания.
Также в укрытии обустроен класс для сдачи теоретического экзамена во время воздушной тревоги. Одновременно четыре человека могут проходить тестирование по ПДД. Кроме того, будет производиться проверка с помощью системы Face-ID, также в помещении установлены видеокамеры для обеспечения максимальной прозрачности.
В помещении укрытия установлен терминал для регистрации услуг и мониторы для отображения номера записи. Обустроена санитарно-гигиеническая комната.
По состоянию на сегодняшний день только 33 сервисных центра МВД из 162 оказывают услуги в укрытии. Большинство из них расположены в приграничных и прифронтовых регионах. В этих сервисных центрах МВД можно совершить регистрационные действия с транспортными средствами, обменять или восстановить водительское удостоверение.
По материалам:
Телеканал 24
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