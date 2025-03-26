Правительство усовершенствовало формирование минимально допустимых экспортных цен: какие товары в списке — Finance.ua
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Правительство усовершенствовало формирование минимально допустимых экспортных цен: какие товары в списке

Казна и Политика
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Кабмин на очередном заседании принял постановление № 331 «О внесении изменений в Порядок утверждения минимально допустимых экспортных цен на отдельные виды товаров». В список попали орехи, мед, пшеница, кукуруза, соя, которые идут на экспорт.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Согласно постановлению дополнен перечень условий поставок, по которым определяются минимально допустимые экспортные цены, для следующих товаров:
  • мед (код согласно УКТ ВЭД 0409 00 00 00, условия поставок CIF);
  • соевые бобы (код согласно УКТ ВЭД 1201 и 1205, условия поставок FCA);
  • пшеница (код согласно УКТ ВЭД 1001, условия поставок DAT, DPU, FAS);
  • кукуруза (код согласно УКТ ВЭД 1005, условия поставок DAT, FCA);
  • масло подсолнечное (код согласно УКТ ВЭД 1512, условия поставок DDP, CFR, CIF, FAS);
  • ячмень (код согласно УКТ ВЭД 1003, условия поставок FCA);
  • овес (код согласно УКТ ВЭД 1004, условия поставок DAT, FCA);
  • семена рапса или кользы (код согласно УКТ ВЭД 1205, условия поставок DAP, CPT, FCA, FOB);
  • грецкие и другие орехи (код согласно УКТ ВЭД 0802 31 00 00 и 0802 32 00 00, условия поставок DAP, CPT, FCA).
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Кроме того, изменена процентиль в расчете референтных минимальных экспортных цен на отдельные виды товаров с применением квантильного метода с пятого процентиля на десятый процентиль. Также документ дополнен положением, которое предусматривает, что минимально допустимая экспортная цена на отдельный вид товара не может быть меньше минимальной цены на данный вид товара с таким же условием поставок в предыдущем месяце.
Минимально допустимые экспортные цены применяются со следующего дня после их размещения на официальном сайте Минагрополитики. Минимальные экспортные цены устанавливаются в долларах США за килограмм. Запрещается экспорт отдельных видов товаров, если предусмотренные внешнеэкономическим договором контрактные (внешнеторговые) цены ниже, чем утвержденные Минагрополитики минимально допустимые экспортные цены.
По материалам:
Діло
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