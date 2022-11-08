В Киевском центре занятости назвали наиболее востребованных специалистов — Finance.ua

В Киевском центре занятости назвали наиболее востребованных специалистов Сегодня 10:01 — Личные финансы

В Киевском центре занятости назвали наиболее востребованных специалистов

Наибольший спрос работодателей сейчас наблюдается на учителей, воспитателей, фармацевтов, музыкальных руководителей, практических психологов, врачей, инженеров, а также представителей рабочих профессий.

Об этом сообщил Киевский городской центр занятости в комментарии Укринформу.

«В разрезе профессий и специальностей наибольший спрос на работодателей наблюдается на учителей, воспитателей, фармацевтов, руководителей музыкальных, практических психологов, врачей общей практики — семейных врачей и инженеров. Высоким спросом пользуются у работодателей представители простых профессий. Наиболее востребованы рабочие по комплексной уборке домов, уборщики служебных помещений, дворники, укладчики-упаковщики, грузчики, подсобные рабочие, курьеры», — говорится в сообщении.

Как отмечается, высокий спрос остается и на квалифицированных рабочих с инструментом (швеи, слесари-сантехники, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари-ремонтники, электрогазосварщики, слесари по ремонту колесных транспортных средств) и специалистов с опытом работы (сестра медицинская (брат медицинский) и медсестра (брат медицинский) по диетическому питанию, бухгалтер, ассистенты учителя и фармацевта, воспитатель, инструктор по физкультуре, электрик участка).

Среди работников сферы торговли и услуг востребованы социальные рабочие, продавцы продовольственных товаров, повара, продавцы-консультанты и охранники.

Среди рабочих по обслуживанию оборудования — водители автотранспортных средств, трактористы, токари, машинисты насосных установок, фрезеровщики, операторы станков с программным управлением.

Как сообщается, в январе-октябре 2022 года в базе данных КМЦЗ насчитывалось 25,7 тыс. вакансий — вдвое меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. На 1 ноября 2022 года в базе насчитывалось 3,7 тысячи актуальных вакансий — в 2,3 раза меньше, чем на соответствующую дату в прошлом году.

Кроме того, в начале ноября на одно свободное рабочее место претендуют 3 безработных (год назад — 1 человек). Наибольшее несоответствие спроса на рабочую силу и его предложения в профессионально-квалификационном разрезе наблюдалось среди технических служащих, где на одну вакансию претендуют 27 человек, служащих и руководителей — 17 претендентов, профессиональных специалистов — 4 человека, работников сферы торговли и услуг — 3.

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Укрінформ По материалам:

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