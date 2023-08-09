В Киеве запустят 5 новых автобусных маршрутов — Finance.ua

В Киеве запустят 5 новых автобусных маршрутов Сегодня 20:40 — Казна и Политика

Новые автобусные маршруты планируют запустить в столице в ближайшее время. В настоящее время они функционируют в режиме обследования потока пассажиров.

Об этом заявил городской голова Виталий Кличко в ответе на петицию с призывом уволить Руслана Кандибора с должности директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, которую он не поддержал.

По каким маршрутам будут курсировать автобусы

Движение автобусов планируют организовать по следующим маршрутам:

автобус № 25. «Железнодорожная станция „Киев-Волынский“ — Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне»

автобус № 44. «Улица Милославская — жилой массив «Березняки»

автобус № 38. «Станция метрополитена „Демеевская“ — ул. Метрологическая»

автобус № 74. «Станция метрополитена «Славутич» — база отдыха «Лыбидь»

автобус № 109. «Станция метрополитена «Харьковская» — станция метрополитена «Театральная»

«С целью привлечения общественности к сотрудничеству в сфере транспортной отрасли проводятся регулярные заседания рабочей группы „Киевская мастерская города“, во время которых представители общественности могут подавать свои предложения по рассмотрению соответствующих вопросов в сфере оптимизации дорожного движения и усовершенствования объектов улично-дорожной сети Киева», — отметил Кличко.

Временно изменят маршруты 5 троллейбусов

Также в горсовете сообщили , что с 9 по 17 августа будут изменены маршруты троллейбусов №№ 8, 9-К, 35, 40, 40-К. Это связано с дорожными работами на Севастопольской площади.

Движение троллейбусов в направлении Соломенской площади и Воздухофлотского путепровода будет организовано:

маршруты № 8, 9-К, 35 — от ул. Смелянской и ул. Кадетский Гай до Севастопольской площади по собственным маршрутам, далее — Чоколовский б-р — ул. Лондонская — ул. Ереванская — ул. Генерала Геннадия Воробьева — просп. Воздухофлотский, далее по собственным маршрутам;

маршруты № 40, 40-К — от ул. Кадетский Гай до Севастопольской площади по собственным маршрутам, далее — Чоколовский б-р — ул. Лондонская — ул. Ереванская — ул. Генерала Геннадия Воробьева — просп. Воздухофлотский — Соломенская площадь, далее по собственным маршрутам.

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