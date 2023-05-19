В Киеве запретили навигацию речных, малых, спортивных судов, водных мотоциклов и прочего на воде — Finance.ua

В Киеве запретили навигацию речных, малых, спортивных судов, водных мотоциклов и прочего на воде
В Киеве на время военного положения запрещена навигация речных, малых, спортивных судов, водных мотоциклов и средств для развлечений на водных объектах.
Об этом сообщает КГГА.
Разрешение на плавание судов по обращениям субъектов хозяйствования предоставляется Киевской городской военной администрацией по согласованию с Командованием группировки сил и средств обороны города Киева.
Напомним, что в столице также не планируют открывать пляжный сезон: жителям советуют воздержаться от посещений пляжей и зон отдыха, поскольку там отсутствуют укрытия и убежища.
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