В Киеве запретили навигацию речных, малых, спортивных судов, водных мотоциклов и прочего на воде — Finance.ua

В Киеве запретили навигацию речных, малых, спортивных судов, водных мотоциклов и прочего на воде Сегодня 17:22

В Киеве запретили навигацию речных, малых, спортивных судов, водных мотоциклов и прочего на воде

В Киеве на время военного положения запрещена навигация речных, малых, спортивных судов, водных мотоциклов и средств для развлечений на водных объектах.

Об этом сообщает КГГА.

Разрешение на плавание судов по обращениям субъектов хозяйствования предоставляется Киевской городской военной администрацией по согласованию с Командованием группировки сил и средств обороны города Киева.

Напомним, что в столице также не планируют открывать пляжный сезон: жителям советуют воздержаться от посещений пляжей и зон отдыха, поскольку там отсутствуют укрытия и убежища.

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