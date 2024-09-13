В Киеве задержан проректор университета за 2000 долл. за помощь в поступлении в аспирантуру — Finance.ua
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В Киеве задержан проректор университета за 2000 долл. за помощь в поступлении в аспирантуру

Криминал
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В Киеве задержан проректор университета за 2000 долл. за помощь в поступлении в аспирантуру
В Киеве задержан проректор университета за 2000 долл. за помощь в поступлении в аспирантуру
При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева уведомлен о подозрении проректор одного из киевских университетов в получении неправомерной выгоды за влияние на членов экзаменационной комиссии для зачисления мужчины призывного возраста в аспирантуру с целью получения отсрочки от мобилизации.
Об этом пишет прокуратура Киева.
По данным следствия, мужчина по просьбе своего знакомого из города Харькова, который хотел поступить в аспирантуру дневной формы обучения для получения отсрочки от мобилизации, обратился к проректору университета с вопросом о процедуре поступления в аспирантуру университета.
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Проректор сообщил, что среди поступающих сейчас большая конкуренция, однако он сможет решить вопрос с членами экзаменационной комиссии, оценив свои «услуги» в 2000 тысяч долларов США.
В итоге 28-летний мужчина поступил на одно из двух бюджетных мест в аспирантуре университета на публичное управление и администрирование. Отметим, что на эти места претендовали 12 абитуриентов.
При передаче 2000 долларов США проректор университета задержан в порядке ст. 208 УПК. Он уведомлен о подозрении.
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Решается вопрос о применении меры пресечения в отношении подозреваемого.
По материалам:
Finance.ua
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