На Волыни ГБР уведомило о подозрении правоохранительницу, которая помогла незаконно выехать из Украины более 30 мужчинам — Finance.ua

На Волыни ГБР уведомило о подозрении правоохранительницу, которая помогла незаконно выехать из Украины более 30 мужчинам Сегодня 19:44 — Криминал

Сотрудники ГБР уведомили о подозрении правоохранительницу из Волыни, которая помогала преступной группе переправлять в Польшу мужчин призывного возраста.

Дельцы искали «клиентов» в соцсетях, а стоимость услуг составляла 3,5 тыс. долларов США.

Мужчин доставляли в пограничный пункт пропуска на Волыни. В дальнейшем служащая не вносила сведений о них в автоматизированную систему обмена информацией о контроле лиц, пересекающих государственную границу. Благодаря этому уклонисты беспрепятственно выезжали за пределы Украины.

По данным следствия, по такой схеме с 2022 года в Польшу попали более 30 человек.

Сотрудница правоохранительного органа уведомлена о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

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