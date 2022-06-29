В Киеве задержали интернет-мошенников, укравших 100 млн гривен под видом соцвыплат (видео, список сайтов) — Finance.ua

В Киеве задержали интернет-мошенников, укравших 100 млн гривен под видом соцвыплат (видео, список сайтов) Сегодня 12:44 — Криминал

Злоумышленники создали более 400 фишинговых ссылок для получения данных банковских карт граждан и присвоения денег с их счетов. За содеянное фигурантам может грозить до 15 лет за решеткой.

Об этом сообщила киберполиция.

Преступную схему разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно со следователями Печерского управления полиции при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры Киева и при содействии специалистов Национального банка Украины.

Как действовали преступники

Девять человек создали и администрировали более 400 фейковых веб-ресурсов для получения банковских данных граждан. Через сайты украинцам предлагалось сформировать заявку на выплату денежной помощи от стран Европейского Союза. По фишинговым ссылкам потерпевшие проходили опрос и отмечали реквизиты банковских карт.

Получив банковские данные, злоумышленники осуществляли несанкционированное вмешательство в онлайн-банкинг и выводили деньги со счетов граждан. По данным НБУ, злоумышленники обманули более 5 тысяч граждан. Общая сумма ущерба составляет более 100 миллионов гривен.

Киберполиция призывает граждан получать информацию о финансовых выплатах только из официальных источников, не переходить по сомнительным ссылкам и ни в коем случае не сообщать конфиденциальную, в частности банковскую информацию посторонним лицам или указывать такие данные на подозрительных ресурсах.

Если вы вводили конфиденциальные данные по следующим ссылкам, просим сообщить об этом в киберполицию.

В преступной деятельности злоумышленники в большинстве своем использовали следующие вебсайты:

newsukraine10.yolasite.com, opros24ua.yolasite.com, tcnnews2022.yolasite.com, euro24dopomoga0.yolasite.com, oga.yolasite.com, ross0.yolasite.com, ais-gos.top, ao-opros.top, awa-opros.top, bees-gos.top, buw-gos.top, eti-opros.top, eu-opros.top, eu-gos.top, ew-gos.top, ew-opros.top, fori-opros.top, gi-opros.top, gio-gos.top, goe-opros.top, gow-opros.top, greas-gos.top, irs-gos.top, its-gos.top, iux-opros.top, izi-opros.top, jar-gos.top, jel-gos.top, jo-opros.top, job-opros.top, ods-gos.top, og-opros.top, ovs-gos.top, pre-opros.top, rea-gos.top, tas-gos.top, tio-gos.top, ua-gos.top, uni-opros.top, uo-gos.top, uq-gos.top, uz-gos.top, wi-opros.top, ukri-gos.top, foundationua.com, ua-compensation.buzz, www.bless12.store, help-compensation.xyz, juon-gos.top, ods-gos.top, ukri-gos.top, foundationua.com, ua-compensation.buzz, www.bless12.store, help-compensation.xyz, juon-gos.top, ods-gos.top, diia-gov.org.

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