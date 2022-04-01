В Киеве за прошлую неделю возобновили деятельность более 500 предпринимателей — Finance.ua

В Киеве за прошлую неделю возобновили деятельность более 500 предпринимателей

Вчера 04:51 — Личные финансы

В Киеве за прошлую неделю возобновили деятельность более 500 предпринимателей

В течение недели более 500 предпринимателей возобновили свою деятельность в Киеве.

Об этом сообщил заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире телеканала «Киев».

По словам Бондаренко, в течение последней недели жители столицы постепенно возвращаются в свои дома, малый и средний бизнес возобновляют работу.

«За прошлую неделю уже более 500 предпринимателей возобновили свою деятельность в столице. Городские власти предоставляют дополнительные социальные гарантии малому и среднему бизнесу для стимулирования работы, сохранения заработных плат работникам и поддержания жизнедеятельности города Киева», — отметил Владимир Бондаренко.

Напомним, в Киевском городском совете урегулировали вопросы комплексной поддержки субъектов хозяйствования Киева во время действия военного положения. Оно предполагает:

работающий бизнес освобожден от арендной платы за имущество территориальной общины города Киева. Если арендатор не может использовать имущество в связи с повреждением в результате боевых действий, плата за него будет составлять 1 гривну;

плата по договорам по размещению работающих средств передвижной мелкорозничной торговой сети, заключенным КП «Городской магазин», будет составлять 1 гривну, а размер долевого участия — 50%;

работающие заведения общепита в случае установления летних площадок будут платить 1 гривну;

договоры для этих объектов, если они работают, не могут быть прекращены или расторгнуты;

рекламисты освобождаются от платы за право временного использования местами для размещения средств наружной рекламы и рекламы на транспорте коммунальной собственности, на площадях, где они не размещают коммерческую рекламу;

владельцы и пользователи транспортных средств освобождаются от оплаты за услуги по пользованию отведенными площадками для платной парковки транспортных средств, предоставляемых КП «Киевтранспарксервис»;

в сфере предоставления коммунальных услуг Киевский городской совет рекомендует производителям или предоставителям коммунальных услуг принимать решения относительно предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности (кроме финансируемых за счет Государственного бюджета Украины или бюджета города Киева), которые привлечены к программам и мероприятиям в сферах национального сопротивления, обороны, обеспечения общественного порядка, правопорядка и общественной безопасности, здравоохранения и медицинского обеспечения, обеспечения продовольственной безопасности не осуществлять начисления и взыскания штрафов, инфляционных начислений, процентов годовых на задолженность, образовавшуюся за несвоевременное или неполное внесение платы за такие услуги. А также не прекращать предоставление коммунальных услуг в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме.

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