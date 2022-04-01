В Киеве за прошлую неделю возобновили деятельность более 500 предпринимателей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В Киеве за прошлую неделю возобновили деятельность более 500 предпринимателей

Вчера 04:51Личные финансы
4750
В Киеве за прошлую неделю возобновили деятельность более 500 предпринимателейВ Киеве за прошлую неделю возобновили деятельность более 500 предпринимателей
В течение недели более 500 предпринимателей возобновили свою деятельность в Киеве.
Об этом сообщил заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире телеканала «Киев».
По словам Бондаренко, в течение последней недели жители столицы постепенно возвращаются в свои дома, малый и средний бизнес возобновляют работу.
«За прошлую неделю уже более 500 предпринимателей возобновили свою деятельность в столице. Городские власти предоставляют дополнительные социальные гарантии малому и среднему бизнесу для стимулирования работы, сохранения заработных плат работникам и поддержания жизнедеятельности города Киева», — отметил Владимир Бондаренко.
Напомним, в Киевском городском совете урегулировали вопросы комплексной поддержки субъектов хозяйствования Киева во время действия военного положения. Оно предполагает:
  • работающий бизнес освобожден от арендной платы за имущество территориальной общины города Киева. Если арендатор не может использовать имущество в связи с повреждением в результате боевых действий, плата за него будет составлять 1 гривну;
  • плата по договорам по размещению работающих средств передвижной мелкорозничной торговой сети, заключенным КП «Городской магазин», будет составлять 1 гривну, а размер долевого участия — 50%;
  • работающие заведения общепита в случае установления летних площадок будут платить 1 гривну;
  • договоры для этих объектов, если они работают, не могут быть прекращены или расторгнуты;
  • рекламисты освобождаются от платы за право временного использования местами для размещения средств наружной рекламы и рекламы на транспорте коммунальной собственности, на площадях, где они не размещают коммерческую рекламу;
  • владельцы и пользователи транспортных средств освобождаются от оплаты за услуги по пользованию отведенными площадками для платной парковки транспортных средств, предоставляемых КП «Киевтранспарксервис»;
  • в сфере предоставления коммунальных услуг Киевский городской совет рекомендует производителям или предоставителям коммунальных услуг принимать решения относительно предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности (кроме финансируемых за счет Государственного бюджета Украины или бюджета города Киева), которые привлечены к программам и мероприятиям в сферах национального сопротивления, обороны, обеспечения общественного порядка, правопорядка и общественной безопасности, здравоохранения и медицинского обеспечения, обеспечения продовольственной безопасности не осуществлять начисления и взыскания штрафов, инфляционных начислений, процентов годовых на задолженность, образовавшуюся за несвоевременное или неполное внесение платы за такие услуги. А также не прекращать предоставление коммунальных услуг в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.