В Киеве выросла стоимость проезда на некоторых маршрутах

В Киеве стоимость проезда на некоторых пригородных маршрутках выросла сразу на 5 гривен, сообщает «Киев 24 «.

С сегодняшнего дня стоимость проезда на некоторых маршрутках составляет 20 гривен (вместо 15 грн раньше). Речь идет, в частности, о маршрутах № 386 (ст. м. Святошин — с. Лубянка) и № 820 (Вишневое — ул. Нижний Вал).

Рост стоимости проезда связывают с повышением цен на горюче-смазочные материалы, запчасти, автомобильные шины, электроэнергию, отопление, а также с увеличением общих затрат.

Специалисты давно обращают внимание на то, что столичные маршрутки живут по законам прошлого. По Киеву продолжают ездить старые опасные машины, которым не обеспечивают качественное техническое обслуживание. На них часто не устанавливают валидаторы, поэтому они генерируют огромные объемы «теневого» кэша.

