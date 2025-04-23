В Киеве впервые предоставили в аренду места для водоматов через аукционы — Finance.ua

В Киеве впервые предоставили в аренду места для водоматов через аукционы
В государственной электронной торговой системе прошли первые онлайн-аукционы по аренде мест для размещения автоматов по продаже воды в Киеве.
В Киеве объявили о новом направлении развития уличной инфраструктуры и впервые объявляют аукционы на право аренды мест размещения автоматов по продаже питьевой воды (водоматов).
Первыми лотами на торгах стали 14 участков в Оболонском районе столицы. Стоимость аренды стартовала от 758 гривен до 1109 гривен в месяц. По результатам аукционов после заключения договоров победители будут ежемесячно платить за аренду 40,4 тыс. грн.
Основная часть средств будет поступать в бюджет города, остальные — на содержание «Київ.Прозоро».
Места для водоматов сдаются в аренду на 5 лет с возможностью продления. Все временные постройки будут соответствовать утвержденным архетипам.
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